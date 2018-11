USA: Rekordowa liczba wyborców oddała już swój głos w "wyborach środka"

Rekordowa liczba wyborców, bo ok. 35,5 mln uprawnionych do głosowania, już oddała swój głos w wyborach do Kongresu USA nazywanych "wyborami środka kadencji", które rozpoczną się we wtorek. Prawodawstwo wielu stanów zezwala bowiem na wcześniejsze głosowanie.