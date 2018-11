W piątek w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Poza tym w rozmowach dwustronnych wzięli udział ministrowie obu rządów.

W ramach konsultacji odbyło się również spotkanie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z niemiecką minister edukacji i badań naukowych Anją Karliczek.

"Z min. Karliczek mogliśmy nie tylko stwierdzić realizację WSZYSTKICH wcześniejszych ustaleń (w tym stworzenia w PL jako drugim po Izraelu kraju świata centrów badawczych pod egidą Instytutu Plancka), ale ustaliliśmy agendę współpracy na kolejne lata" - napisał na Twitterze po spotkaniu wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Zaprosiłem czołowych niemieckich uczonych jako ekspertów w konkursie na uczelnie badawcze. Wspólnie poparliśmy też ideę powstania sieci uniwersytetów europejskich jako remedium na zwiększenie konkurencyjności europejskiej nauki" - napisał Jarosław Gowin.

Jak poinformował resort nauki w informacji prasowej przesłanej w piątek PAP, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele obu ministerstw podpisali deklarację ws. współpracy w zakresie badań naukowych i rozwoju. Zobowiązali się wspierać projekty badawcze jako główny element współpracy dwustronnej. W dokumencie podkreślono m.in. znaczenie współpracy w dziedzinie nauki, badań naukowych, rozwoju i innowacji.

"Zaznaczono, że wsparcie projektów badawczych jest jednym z głównych elementów współpracy dwustronnej, podkreślono potrzebę międzynarodowej współpracy w dziedzinie Cyfryzacji Gospodarki oraz zamiar kontynuowania współpracy poprzez konkursy ogłoszone przez niemieckie federalne ministerstwo edukacji i badań naukowych (BMBF) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednocześnie zachęcono niemieckie i polskie organizacje naukowe do pełniejszego angażowania się we współpracę, a niemieckich i polskich naukowców do współdziałania przy realizacji projektów w ramach europejskich programów badawczych. Zaznaczono, że Polska i Niemcy będą nadal współpracować przy tworzeniu Centrów DIOSCURI, w ramach umowy ramowej między Narodowym Centrum Nauki a Towarzystwem Maxa Plancka" - czytamy w komunikacie.

Program DIOSCURI realizowany jest we współpracy polskiego Narodowego Centrum Nauki (NCN) z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka. Celem programu jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2019 roku przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uruchomione zostaną dwa pierwsze Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI; każde z nich otrzyma finansowanie w wysokości 1,5 mln euro na okres pięciu lat.

Dr Aleksandra Pekowska będzie prowadzić Centrum Doskonałości w zakresie Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astrocytów - czyli specyficznych komórek w tkance nerwowej. Wsparcie Centrum zapewni Martin Vingron z Instytutu Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie. Obecnie dr Pekowska prowadzi badania w jednym z Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health) w USA.

Drugie Centrum Dioscuri zajmie się z kolei wyjaśnieniem szlaków sygnałowych odgrywających rolę w chorobach metabolicznych. Kierowane będzie przez dr. Grzegorza Sumarę, który pracuje obecnie na Uniwersytecie w Würzburgu, gdzie prowadzi badania we współpracy z Martinem Eilersem.

W ramach projektu przy istniejących w Polsce jednostkach naukowych ma powstać docelowo 10 laboratoriów badawczych. Każde nowo powołane Centrum ma współpracować z tzw. jednostką mentorską - czyli uniwersytetem lub instytucją badawczą - w Niemczech.

Uczestnicy piątkowego spotkania rozmawiali też o wzmocnieniu udziału polskich naukowców w programach UE oraz współpracy w zakresie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Przedstawiciele MNiSW podkreślili znaczenie włączania naukowców ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności z nowych państw członkowskich, w programy ramowe UE.

"Ministrowie dyskutowali również o działaniach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz o możliwościach wzmocnienia tej współpracy. W najbliższym czasie planowane jest rozstrzygnięcie przez Fundację konkursu dotyczącego komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. MNiSW oraz niemieckie federalne ministerstwo edukacji i badań naukowych wspierają to przedsięwzięcie" - informuje resort nauki. (PAP)