Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim szefowa niemieckiego rządu odniosła się m.in. do problematyki energii i bezpieczeństwa energetycznego. "Zadeklarowałam, że dywersyfikacja jest ważna i dlatego Niemcy przyspieszą swoje plany jeżeli chodzi o stworzenie terminalu LNG - tak, żeby móc wykorzystywać też inne źródła energii" - powiedziała Merkel.

"Mamy też wspólny cel, żeby Ukraina, jako kraj tranzytowy dla rosyjskiego gazu ziemnego, pozostała ważna, ponieważ to jest też elementem bezpieczeństwa Ukrainy" - dodała.

Niemiecka kanclerz zapewniła też, że Polska i Niemcy zgadzają się co do oceny Rosji oraz sytuacji na Ukrainie. Jak oceniła, nawiązując do swojej czwartkowej wizyty w Kijowie, na Ukrainie widoczna jest poprawa w dziedzinie demokratyzacji oraz zwalczania korupcji. "Z drugiej strony niestety mamy mało postępów jeżeli chodzi o realizację porozumień mińskich albo o Morze Azowskie" - zastrzegła niemiecka kanclerz.(PAP)

autorzy: Marceli Sommer, Marzena Kozłowska