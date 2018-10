Stefaniak odniósł się w ten sposób we wtorek w rozmowie z PAP do słów rzeczniczki PiS Beaty Mazurek, która napisała na Twitterze: "Skoro PSL ma bardzo słaby wynik w wyborach, to może zmieni lidera. Wtedy będzie nowe otwarcie i możliwość powołania koalicji w niektórych sejmikach". We wcześniejszej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, Mazurek powiedziała, że wygląda na to, że PiS "zwiększy stan posiadania w sejmikach województw". "Nasz wynik jest bardzo dobry, to kolejne zwycięstwo PiS" - podkreśliła.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak proszony o komentarz do słów Mazurek powiedział: "Pani Mazurek to może sobie swojego prezesa zmieniać, ale nawet jeśli zmienia sobie lidera z Kaczyńskiego na Myszkę Miki to i tak żadnych koalicji nie będzie". Dodał, że "nie robi się koalicji z partią antysamorządową, a taką właśnie jest PiS".

Dotychczas oficjalnie podano rozkład mandatów w czterech sejmikach wojewódzkich.

Z oficjalnych informacji wynika, że PiS jak dotąd uzyskało samodzielną większość w sejmiku woj. podlaskiego oraz podkarpackiego. Według nieoficjalnych informacji, taką większość partia rządząca zdobyła także w woj. małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim. Z kolei na Mazowszu partia rządząca uzyskała na pewno 25 mandatów na 51 - wynika z informacji PAP ze źródeł w strukturach PiS. Nie jest wykluczone, że ostatecznie PiS zdobędzie jeszcze jeden mandat - dodają te źródła.

Według podanych w poniedziałek przed południem wyników sondażu Ipsos - tzw. late poll - w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobyło 33 proc.; Koalicja Obywatelska - 26,7 proc.; 13,6 - PSL; 6,6 proc. - SLD; 5,9 proc. - Kukiz'15; a 5,8 proc. - Bezpartyjni Samorządowcy.

W sejmiku województwa opolskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 13 mandatów, PiS - 10, Mniejszość Niemiecka - 5, a PSL - 2. Z kolei w sejmiku województwa podlaskiego 16 mandatów uzyskał PiS, 9 Koalicja Obywatelska, a 5 PSL. W sejmiku woj. podkarpackiego PiS zdobyło 25 mandatów, Koalicja Obywatelska - 5, PSL - 3. Z kolei w sejmiku województwa lubuskiego 11 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 9 mandatów - PiS, 4 - PSL, 4 - Bezpartyjni Samorządowcy, a 2 SLD-Lewica Razem. (PAP)

autor: Edyta Roś