Po godz. 19 Fura poinformował, że w poniedziałek protokołów do komisji wojewódzkiej na pewno nie zdążą dostarczyć co najmniej cztery powiaty. "Na pewno nasza komisja nie skończy dzisiaj pracy" – powiedział przewodniczący WKW, co oznacza, że wyniki do sejmiku województwa będą znane najwcześniej we wtorek.

Według sondażu przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej "Dobra opinia" dla dziennika "Echo Dnia" wynika, że w wyborach do sejmiku woj. świętokrzyskiego PiS uzyskał 41,8 proc. głosów, drugie miejsce zajmuje PSL z wynikiem 26,79 proc., a Koalicja Obywatelska uzyskała 13,5 proc.

Według przedstawionego w poniedziałek sondażu Ipsos tzw. late poll: w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskało 33 proc.; Koalicja Obywatelska 26,7 proc.; PSL - 13,6 proc.; SLD-Lewica Razem 6,6 proc.; Kukiz'15 - 5,9 proc.; a Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.(PAP)

autor: Piotr Grabski