Corker uznał, że za sprawą swych wyjaśnień dotyczących śmierci dziennikarza w saudyjskim konsulacie w Stambule władze Arabii Saudyjskiej utraciły wszelką wiarygodność.

"Czy myślę, że on to zrobił" Tak, myślę, że to zrobił" - powiedział senator w wywiadzie dla telewizji CNN. Dodał, że czeka na zakończenie śledztw i wyraził nadzieję, że Turcja przekaże wszelkie nagrania audio związane ze śmiercią Chaszodżdżiego, ale dał jasno do zrozumienia, że uważa, iż saudyjski następca tronu zlecił to zabójstwo. Podkreślił, że sądzi, iż ostatecznie Stany Zjednoczone i reszta świata w pełni w to uwierzą.

"Oczywiście jeśli posunął się on do zamordowania tego dziennikarza, to przekroczył granicę i musi być za to kara i cena do zapłacenia" - powiedział Corker.

Ponad dwa tygodnie od zaginięcia Chaszodżdżiego władze Arabii Saudyjskiej przyznały w nocy z piątku na sobotę, że został on zabity w konsulacie w Stambule. Oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA poinformowała, że dziennikarz poniósł śmierć podczas kłótni i bójki na pięści do jakiej doszło w placówce między nim a "wieloma osobami". Na razie nie ma informacji, co stało się z ciałem Chaszodżdżiego.

2 października krytyczny wobec rządów następcy tronu saudyjskiego księcia Muhammada ibn Salmana Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego, po czym ślad po nim zaginął.

Władze Turcji od początku podejrzewały, że dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione. Przez ponad dwa tygodnie Rijad konsekwentnie odrzucał oskarżenia o zamordowanie Chaszodżdżiego. (PAP)