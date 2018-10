Mucha o decyzji TSUE: z uwagi na wagę tego dokumentu, wymaga on dogłębnej analizy

Facebook 0

Wykop 0

Tweet

Z uwagi na wagę tego dokumentu, wymaga on dogłębnej analizy; po jej zakończeniu Kancelaria Prezydenta RP odniesie się do jego treści - powiedział PAP wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, odnosząc się do piątkowej decyzji TSUE w sprawie tzw. środków tymczasowych.