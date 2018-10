Podpisane w poniedziałek w Koszalinie porozumienie dotyczy współpracy w tworzeniu Publicznej Komunikacji Autobusowej oraz Szybkiej Kolei Regionalnej na terenie Pomorza Środkowego.

Zawarli je intencyjnie kandydaci KWW Bezpartyjni Samorządowcy do sejmiku województwa zachodniopomorskiego: Dariusz Skiba, Krzysztof Sławiński i Artur Wezgraj oraz burmistrz Białogardu ubiegający o reelekcję z KW Wspólnota Samorządowa, starosta szczecinecki Krzysztof Lis, który do wyborów idzie z „Porozumieniem Samorządowym Powiatu Szczecineckiego” i kandydat „Lepszego Koszalina” na prezydenta Koszalina Mariusz Krajczyński. Na spotkanie nie dojechał kandydat na prezydenta Kołobrzegu Jacek Woźniak, który startuje z własnego komitetu i ma być kolejnym sygnatariuszem porozumienia.

„Bliska jest nam idea działania pozapartyjnego, nakierowanego na mieszkańców, nie na partie polityczne” – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej Wezgraj. Jak dodał podpisane porozumienie jest na przyszłość. „Wyraża intencje naszego działania w przypadku, kiedy uda nam się osiągnąć sukces wyborczy w wyborach samorządowych” - podkreślił.

Jego sygnatariusze uznali, że „samorząd powinien być zupełnie wolny od układów politycznych, partyjnych”. Według nich „bez partii można realizować cele nakierowane na mieszkańców, w tym i te zintegrowane inwestycje terytorialne”. Jak ocenili, wojna Koalicji Obywatelskiej i PiS „przenosząca się ze stolicy do naszych małych miejscowości tylko niszczy relacje między ludźmi, środowiska się dzielą, trudno budować wspólnotę samorządową”.

Porozumienie dotyczy tworzenia Publicznej Komunikacji Autobusowej na terenie Pomorza Środkowego, a dokładniej w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, sławieńskim, koszalińskim i kołobrzeskim. To zadanie miałoby zostać wprowadzenie do RPO WZ 2021-2027 jako zadanie priorytetowe.

Współpraca zakłada też prowadzenie działań na rzecz utworzenia Szybkiej Kolei Regionalnej, jako połączenia Białogardu, Kołobrzegu i Koszalina, o co, jak poinformowali sygnatariusze, od kilku lat zabiegał burmistrz Białogardu. Miałaby też objąć swoim zasięgiem Szczecinek i Sławno, by z tych pięciu miast można było koleją dotrzeć na lotnisko w Goleniowie.

„Nie chodzi o wprowadzenie pociągu „Pendolino”, a o połączenia regionalne i oddelegowanie do ich obsługi kilku składów, by skomunikować te miasta” – uściślił Bagiński.

Te dwa projekty, według sygnatariuszy porozumienia, zapewniłyby „spójną komunikację” na Pomorzu Środkowym.

Pytani przez PAP o projekt uruchomienia Szybkiej Kolei Środkowopomorskiej, który zapowiedział w minioną sobotę w Koszalinie wicemarszałek województwa, ubiegający się o mandat radnego do sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej Tomasz Sobieraj, zastrzegli, że „ten pomysł przez kilka lat artykułował burmistrz Bagiński i jest on wpisany do programu Bezpartyjnych Samorządowców”. „To my jesteśmy jego autorami” – mówił Wezgraj. Zapowiedział jednocześnie współpracę po wyborach z każdą partią, która będzie realizować ten projekt. (PAP)

autor: Inga Domurat