Jak informuje KWP, do zdarzenia doszło 4 października w Opolu. Po północy do stojącej na postoju taksówki wsiadło trzech mężczyzn. Kiedy pasażerowie zorientowali się, że 21-letni kierowca jest cudzoziemcem, zaczęli mu ubliżać. W pewnym momencie, taksówkarz zatrzymał samochód, wysiadł z niego i przez telefon wezwał policję do coraz bardziej agresywnych pasażerów.

W czasie, gdy taksówkarz wzywał pomoc, jeden z pasażerów zajął miejsce za kierownicą i cała trójka odjechała zostawiając właściciela pojazdu na poboczu. Policjanci zatrzymali w Opolu dwóch mężczyzn w wieku 22 i 27 lat. Przedstawiono im zarzut znieważenia na tle narodowościowym. Trzeci, 32-letni mężczyzna, został zatrzymany w Krakowie, gdzie znaleziono także skradziony samochód. On odpowie także za kradzież auta. Za zarzucane czyny trzem mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia.(PAP)

autor: Marek Szczepanik