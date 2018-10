Kukiz o prezydent Łodzi: Oszustka finansowa dostaje do dyspozycji trzeci budżet w Polsce

– Ludzie, co się stało z naszym narodem, że my w ogóle dopuszczamy myśl głosowania na kogoś kto oszukał? To jest dla mnie rzecz porażająca – powiedział w „Kwadransie politycznym” Paweł Kukiz, lider Kukiz’15.