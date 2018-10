Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, zapytany przez Roberta Mazurka o cenę, za jaką rząd zakupił kolejkę na Kasprowy odpowiedział: "Wiem od pana premiera, że to jest bardzo korzystna cena - dodatkowo do tego efektu symbolicznego i praktycznego, bo to jest dobry biznes. Dobrze, że będzie w polskich rękach". Dopytywany o szczegóły powiedział, że "korzystna cena oznacza, że pewnie niewiele żeśmy przepłacili cenę sprzedaży".

Minister Gliński powiedział, że w koncercie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie, wystąpią m.in. Jan Pietrzak, Maryla Rodowicz, Natalia Szroeder, Aleksandra Kurzak. Powiedział też, że bardzo możliwe, że prezydent Andrzej Duda spędzie wieczór 11 listopada w Londynie, gdzie odbędą się oólnoeuropejskie obchody zakończenia I wojny światowej.

W czwartek zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Piotr Gliński przypomniał, że inwestycja, warta 700 mln zł będzie gotowa "za 28 miesięcy". Oznacza to, że pierwsi zwiedzający przekroczą bramę nowego muzeum wczesną wiosną 2021 roku.