Jaki: Warszawa potrzebuje co najmniej trzech nowych mostów

Warszawa potrzebuje co najmniej trzech nowych mostów, dwóch na południu, jednego na północy; bardzo się cieszę, że do pomocy w realizacji tej wizji jest ze mną minister Jerzy Kwieciński - mówił we wtorek kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.