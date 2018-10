Schetyna zabrał głos na regionalnej konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Ocenił, że Bydgoszcz bardzo się zmienia, bo prezydentem tego miasta jest Rafał Bruski z PO. Dodał, że widać wykorzystywanie przez miasto pieniędzy europejskich na wysoką skalę.

"Chcemy obronić samorząd przed PiS. Dlatego jesteśmy w samorządzie i jesteśmy bardzo aktywni, wspieramy obywatelskich kandydatów, żeby obronić samorząd przez PiS. To dziś dla nas najważniejsze zadanie" - oświadczył Schetyna.

Nawiązując do piątkowego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego na konwencji wyborczej PiS w Białymstoku Schetyna ocenił, że prezes PiS odpowiadał niestworzone rzeczy. Według szefa Platformy, Kaczyński inaczej widzi rzeczywistość niż obywatele. "Jeżeli słyszymy, że wiek emerytalny został obniżony - to trzeba zadać pytanie co to przyniesie. Otóż przyniesie to, że będą głodowe emerytury" - powiedział Schetyna.

Zdaniem przewodniczącego PO najważniejszą cechą PiS jest obecnie dbanie o własne interesy i swoich ludzi. "Wydoili w rządzie i wydoją w samorządzie" - stwierdził Schetyna. Według niego pod rządami PiS jest też chaos w polskiej szkole, gospodarce, dyplomacji, polityce zagranicznej i armii. "Ich polityka jest polityką politycznego łupu i chaosu" - dodał Schetyna.