„Oni (Rosjanie) jak dotąd nie mówili o tym ani nam, ani Amerykanom” – powiedział Klimkin w poniedziałek wieczorem w rozmowie z nadającą w języku tatarskim ukraińską stacją telewizyjną ATR.

Dyplomata wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone nie będą rozmawiały o tym z Rosją bez wiedzy Kijowa. „USA nie będą umawiały się z Rosją poza Ukrainą” – zaznaczył.

Zwrócił także uwagę, że Buta oraz skazanego w USA za przemyt narkotyków rosyjskiego pilota Konstantina Jaroszenki i aresztowanej za szpiegostwo Marii Butinej nie można porównywać z Sencowem. „Pomysł (Rosjan) jest taki, by znów zacząć się targować. O kim my rozmawiamy? To są klasyczni przestępcy” – powiedział Klimkin.

Na temat doniesień medialnych w sprawie rzekomej możliwości wymiany Sencowa na więzionych w USA Rosjan wypowiedział się także amerykański Departament Stanu.

„Jakakolwiek bezsensowna próba Rosji, by wykorzystać bezprawne zatrzymanie obywatela Ukrainy jako podstawy do negocjacji, byłaby jeszcze jedną oznaką, że Rosja z niewystarczającą uwagą odnosi się do praw człowieka, suwerenności Ukrainy i praworządności” – powiedział rosyjskiej redakcji BBC niewymieniony z nazwiska urzędnik w Waszyngtonie.

O możliwości wymiany Sencowa napisała w niedzielę rosyjska "Nowaja Gazieta". Według niej kwestię tę mieli omawiać w rozmowie telefonicznej szefowie dyplomacji Rosji i USA, Siergiej Ławrow i Mike Pompeo. "Nowaja Gazieta" zauważyła, że rozmowy w tej sprawie miałyby się toczyć tylko między Moskwą i Waszyngtonem, bez udziału Kijowa. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała, że "nic nie wie" o inicjatywie takiej wymiany.

Podobnie wypowiedział się na ten temat w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. "Nie mogę tego potwierdzić. Nie wiem, skąd wzięły się te informacje i na czym się opierają" - oświadczył.

But został w 2012 roku skazany w USA na 25 lat więzienia za handel bronią i wspieranie grup terrorystycznych. Jaroszenko, pilot zatrzymany w 2010 roku w Liberii, został przekazany USA i skazany tam na 20 lat więzienia za przemyt narkotyków. Butina przebywa w amerykańskim areszcie, a zarzuty wobec niej dotyczą szpiegostwa.

Sencow, pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca oskarżenia i twierdzi, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny. W połowie maja reżyser ogłosił głodówkę, domagając się zwolnienia przetrzymywanych w Rosji w więzieniach obywateli Ukrainy.