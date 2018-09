"Dzisiaj jest około tysiąca osób, które są poddane rozmaitym formom represji" - powiedział senator PO Bogdan Klich. W ocenie senatora, raport pokazuje "ogromną skalę represji ze strony aparatu państwa w stosunku do obywateli, upominających się o swoje swobody obywatelskie i korzystających z konstytucyjnego prawa do zgromadzeń".

"Nie ma przyzwolenia ze strony opozycji demokratycznej na takie działania aparatu państwowego" - podkreślił Klich.

Senator oczekuje od ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego "wykonania deklaracji, którą złożył niedawno w Sejmie, że policja będzie stała na straży porządku publicznego i będzie ścigała tych wszystkich, którzy naruszają porządek publiczny".

Poseł Andrzej Halicki (PO) zauważył, że wbrew zapowiedziom, nie została "odtworzona" stała podkomisja do monitorowania zachowań policji, prokuratury i wszystkich organów władzy. "Parlament powołany jest do tego, aby nadzorować władzę. To jest jeden ze standardów państwa demokratycznego" - przekonywał.

Poseł PO powiedział, że "Polska znów jest krajem monitorowanym (...) z tytułu łamania konwencji, prawa międzynarodowego, także stosowania tortur". "To nie tylko te prawdziwe tortury cielesne, ale także odmowa udziału obrońców, prawników w trybie postępowania, to jest także kwestia równoprawności stron" - dodał.

Michał Dadlez, który społecznie prowadzi powołaną przez Obywateli RP, grupę "ObyPomoc", przypomniał, że zajmuje się ona wspieraniem prawnym "setek obywateli zastraszanych i szykanowanych za udział w protestach". "Udokumentowaliśmy 109 wyroków nakazowych, które obejmują 402 osoby" - poinformował.

Raport "ObyPomoc" obejmuje okres od 11 kwietnia 2017 roku do końca sierpnia br. Został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od osób zgłaszających się do grupy pomocy prawnej, działającej przy Fundacji Wolni Obywatele RP.

Autorzy publikacji poinformowali, że "obejmuje ona jedynie udokumentowane przypadki, w tym m.in.: przesłuchania w komisariatach i prokuraturze w charakterze podejrzanych lub świadków, wyroki nakazowe wydane na podstawie wniosków o ukaranie przygotowanych przez policję oraz postępowania prowadzone w oparciu o przepisy kodeksu karnego". (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy