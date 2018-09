"Chciałbym też wrócić do idei odbudowy Placu Piłsudskiego, będziemy chcieli odbudować Pałac Saski" - zapowiedział Jaki.

Zadeklarował również, że zadba o powstańców warszawskich. "To jest szczególne zobowiązanie naszego miasta, żeby o nich zadbać. Będziemy chcieli wprowadzić transport dedykowany, specjalny pod dom powstańców warszawskich, będzie przyjeżdżał specjalny transport. Jak powstaniec warszawski będzie chciał dostać się do lekarza, albo pojechać do szkoły opowiedzieć, jak było podczas Powstania Warszawskiego, miasto to bierze na siebie" - zapowiedział polityk.

Podkreślił, że zbuduje dom dla kombatanta "z prawdziwego zdarzenia". Dodał, że w ramach "patriotycznej Warszawy" będzie mu zależało, aby warszawska oświata "pamiętała o wspaniałym dziedzictwie naszego miasta". "W warszawskich szkołach, placówkach edukacyjnych powrócimy do silnej polityki pokazującej dlaczego warto być dumnym z Warszawy" - powiedział Jaki.

Wyjaśnił, że w szkołach będą pokazywane "piękne chwile Warszawy jak Powstanie Warszawskie, zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej". "Będziemy pokazywali historię Witolda Pileckiego, Żołnierzy Wyklętych, ludzi z Solidarności, którzy doprowadzili do przewrotu. To wszytko musi wreszcie trafić do szkół" - mówił Jaki.

Jaki: Kiedyś seniorzy zrobili coś dla Warszawy, teraz ona zrobi coś dla nich

Był czas, kiedy seniorzy zrobili coś dla Warszawy, teraz przychodzi czas, żeby ona zrobiła coś dla nich - mówił podczas konwencji regionalnej PiS w Warszawie kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Patryk Jaki. Zapowiedział wprowadzenie kart "Senior Plus", budowę tzw. mieszkań podwójnych.

"Był czas, kiedy seniorzy zrobili coś dla Warszawy, teraz przychodzi czas, żeby Warszawa zrobiła coś dla nich. Dlatego będziemy chcieli wprowadzić wiele zasad znanych z zachodnich państw" - podkreślił Jaki. Zapowiedział, że "każde nowe mieszkanie, które będzie budowało miasto ma mieć przeznaczony parter dostosowany zawsze dla seniorów i osób niepełnosprawnych".

"Po drugie wykorzystamy pustostany, dużo zasobów, które w tej chwili Warszawa posiada i stworzymy coś, co jest znane w zachodniej Europie mianowicie tzw. mieszkania podwójne" - mówił kandydat na prezydenta stolicy. Wyjaśnił, że samotny i schorowany senior będzie miał możliwość zamienić swoje mieszkanie na mieszkanie podwójne i zamieszkać tam z innym samotnym seniorem.

Jaki: Zmienia się priorytety, dość ścigania starszych osób, które sprzedają truskawki

Bezpieczeństwo stanie się jednym z priorytetów nowej władzy w Warszawie; zmienią się priorytety, dość ścigania starszych osób, które sprzedają truskawki - mówił podczas konwencji regionalnej PiS w Warszawie kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Patryk Jaki.

Patryk Jaki oświadczył podczas swojego wystąpienia, że Warszawa potrzebuje nowej polityki, która skieruje Straż Miejską do tych miejsc, "gdzie są na co dzień nasze dzieci, na przejścia dla pieszych, itd.".

"Zmienimy całkowicie priorytety jeśli chodzi o bezpieczeństwo (...). Jeśli zostanę prezydentem m.st. Warszawy zawołam komendanta Straży Miejskiej i powiem tak: proszę pana od dzisiaj w mieście zmieniają się priorytety; dość ścigania starszych osób, które sprzedają truskawki, dość zakładania blokad na kołach. Od dzisiaj Straż Miejska do patrolowania niebezpiecznych dzielnic, do patrolowania parków, przedszkoli, żłobków" - zapowiedział.

Jaki mówił też, że po wygranych wyborach zostanie wprowadzony program przewidujący m.in. doświetlenie przejść dla pieszych, szczególnie w okolicach szkół, przedszkoli i żłobków. "Doprowadzimy do tego, żeby stworzyć jedną komórkę współpracy pomiędzy wszystkimi służbami - Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna. To po prostu musi zacząć działać dużo lepiej, niż działało do tej pory" - oświadczył.

Zapowiedział też zwiększenie nakładów na monitoring miejski. "Tak, aby mieszkańcy Warszawy czuli się bezpieczni" - mówił. "Bezpieczeństwo stanie się jednym z priorytetów nowej władzy w Warszawie, mam takie silne przekonanie. Warszawa musi być bezpieczna, musi dbać o swoich obywateli" - podkreślił Patryk Jaki.

Trzeci punkt programu Jakiego, to budowa tzw. mieszkań "wytchnieniowych". "To będzie takie miejsce, gdzie opiekun osoby niepełnosprawnej bądź seniora, będzie miał miejsce w każdej dzielnicy, gdzie na kilka godzin może przyprowadzić seniora bądź osobę niepełnosprawną i będzie ta osoba w pełni zaopiekowana" - tłumaczył. "Bardzo ważne jest to, aby budować silne więzi pomiędzy osobami, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, czy seniorami i na odwrót. To jest zadanie miasta, żeby pomóc w tych trudnych chwilach" - zaznaczył. Jak mówił, to będzie miejsce, gdzie senior będzie mógł sprawdzić stan swojego zdrowia, gdzie zawsze będą lekarze; gdzie będą dodatkowe zajęcia i osoby specjalnie dedykowane dla nich.

Jaki zapowiedział także powstanie 40 domów dziennego pobytu. "To będą miejsca przeznaczone dla aktywnych seniorów" - wyjaśnił. Dodał, że dzisiaj jest wielu seniorów w Warszawie, których potencjał jest niewykorzystany. Dodał, że domy dziennego pobytu zmienią swoją funkcję - "będą dłużej otwarte, będą organizowały tę siłę warszawskich seniorów, tak żeby ją spożytkować lepiej dla mieszkańców Warszawy, ale żeby i seniorzy czuli się potrzebni dla miasta. Dodatkowo będą tam prowadzone szkolenia i chcielibyśmy, żeby w każdym takim domu była opieka geriatryczna".

Polityk zapowiedział, że po wygranych wyborach zostanie wprowadzona karta "Senior Plus". "Dzisiaj jest często tak, że seniorzy mają w różnych instytucjach zniżki, ulgi, ale pierwszą barierą, jaka jest postawiona przed seniorem jest to, aby dowiedzieć się w ogóle, jakie to są ulgi" - wskazał. "Dlatego my będziemy chcieli ten system zunifikować, tak żeby w jednej karcie było jasne, że seniorzy mają zniżki do warszawskich instytucji sportowych, kulturalnych, do warszawskich placówek edukacyjnych, do transportu dedykowanego osobom niepełnosprawnym" - podkreślił Jaki.

"Jeżeli Warszawa będzie potrafiła mądrze zorganizować tę kartę Senior Plus to stanie się naprawdę prawdziwym podmiotem, prawdziwym partnerem dla prywatnego biznesu i Warszawa będzie mogła negocjować wtedy ceny z prywatnym biznesem dla seniorów, czyli seniorzy będą wtedy mogli dostać pulę darmowych biletów do kina, zniżki do restauracji, gastronomii, turystyki, będzie można zorganizować wyjazdy turystyczne poza Warszawę seniorom. To można zrobić i to nawet nie musi nic kosztować to jest kwestia mądrej organizacji miasta" - zaznaczył Jaki. "Więcej powiem, jeżeli miasto przychodzi do prywatnego podmiotu leczniczego, reprezentuje wszystkich mieszkańców może negocjować zniżki do również prywatnych podmiotów leczniczych, usług geriatrycznych itd., dlatego będzie karta w Warszawie Senior Plus" - powtórzył kandydat na prezydenta Warszawy.

Jaki zapowiedział wprowadzenie bezgotówkowy bonu na adopcję zwierząt ze schroniska

Wprowadzenie bezgotówkowego bonu dla osób, które zechcą zaadoptować zwierzaka ze schroniska- zapowiedział w sobotę kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

"Chcemy by miasto przeznaczyło specjalny program na pomoc zwierzętom. Chcemy wprowadzić bon dla osób, które będą chciały adoptować zwierzaka ze schroniska, bon bezgotówkowy" - powiedział Jaki podczas sobotniej konwencji PiS.

Dzięki takiemu bonowi - wyjaśnił - bezgotówkowo byłyby rozliczane nakłady na opiekę weterynaryjna i pożywienie adoptowanego zwierzaka. "Są miejsca w samorządzie, gdzie to bardzo dobrze się sprawdza. Wielu seniorów w Warszawie dzisiaj - ze względu na taką, a nie inną sytuację - nie stać na to, by adoptować zwierzę, choć bardzo by chcieli. Lepiej by kot czy pies zamiast przebywać w schronisku, by miał prawdziwą rodzinę, prawdziwa miłość. Bardzo nam na tym zależy" - podkreślił Patryk Jaki.

Zapowiedział też przeprowadzenie remontu stołecznego schroniska dla zwierząt "Na Paluchu", gdzie - jak mówił - potrzebna jest budowa nowego szpitala.

Patryk Jaki: Należy zmienić politykę zarządzania odpadami w stolicy

Będziemy chcieli zmienić całkowicie politykę zarządzania odpadami, politykę ekologiczną w Warszawie - mówił podczas regionalnej konwencji PiS w Warszawie kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki.

"To jest wstyd na cały świat, że po prostu wylewają się śmieci z warszawskich osiedli. Doprowadziła do tego niestety władza Platformy Obywatelskiej" - oświadczył kandydat na prezydenta. Według niego Warszawa przez 12 lat nie zbudowała nawet jednej nowoczesnej instalacji do zarządzania odpadami.

Zwrócił też uwagę, że w rankingach Komisji Europejskiej dotyczących sortowania odpadów Warszawa znajduje się na samym końcu zestawienia. "Dlatego będziemy chcieli zmienić całkowicie politykę zarządzania odpadami, w ogóle politykę ekologiczna w Warszawie" - zapewnił Jaki. Zapowiedział też skanalizowanie Warszawy. "To już dawno powinno się stać. W XXI w. w stolicy Europy, metropolii o dużych aspiracjach, żeby szambiarki jeździły jeszcze w niektórych miejscach?" - wskazał.

"Zbudujemy nowoczesne instalacje do zarządzania odpadami, takie jakie są dzisiaj znane na świecie w dużych miastach - biogazownie, sortownie" - oświadczył Jaki. Zapowiedział też demonopolizację rynku śmieciowego w Warszawie. "Tak, żeby oferta była szersza, żeby koszty obsługi wywozu odpadów nie rosły tak jak rosną w tej chwili w Warszawie" - dodał polityk.

Jaki: 24-godzinny dyżur pediatryczny w dzielnicach; urzędy czynne do g. 20 dwa razy w tygodniu

Przywrócimy 24-godzinny dyżur pediatryczny w każdej dzielnicy - zapowiedział podczas regionalnej konwencji PiS w Warszawie kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Dodał, że wprowadzi zasadę, że dwa razy w tygodniu urzędy w mieście będą czynne do godz. 20.

Jaki zwrócił uwagę, że wszystkie badania pokazuję, że jest problem z dostępem do służby zdrowia w mieście. "Przywrócimy 24-godzinny dyżur pediatryczny w każdej dzielnicy" - zapowiedział.

"Wprowadzimy instytucję głównego lekarza m. stołecznego Warszawy" - dodał. Jego zdaniem osoba ta będzie miała "szczególne uprawnienia, aby uporządkować ten cały system, w którym panuje kompletny bałagan". "Mieszkańcy mają słuszne pretensje, że nie wiedzą, gdzie dostać się do specjalisty, gdzie mają znaleźć miejsce dla swojego dziecka czy swojej rodziny" - podkreślił polityk.

"Wprowadzimy program zdrowa warszawska rodzina" - zapowiedział. "To będą dodatkowe programy profilaktyczne, które będą zapobiegały chorobom przewlekłym. Będziemy chcieli wyznaczyć w każdej dzielnicy Warszawy specjalny teren, na którym będzie mogło powstać targowisko ze zdrową, ekologiczną żywnością" - oświadczył.

Jaki zadeklarował też wprowadzenie "przyjaznego urzędu". "Warszawiacy pracują najdłużej w tej części Europy" - zaznaczył. "Nie może być tak, że jak chcą coś załatwić w urzędzie, to często muszą wziąć urlop, bo urzędy są zazwyczaj czynne do godz. 16." - zauważył. "Będziemy chcieli wprowadzić zasadę, że dwa dni w tygodniu warszawskie urzędy będą czynne do godz. 20" - zapowiedział Patryk Jaki.