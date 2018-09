Minister uczestniczyła w piątek w obywającym się w Legnicy spotkaniu z przedsiębiorcami z cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany".

Mówiąc o Konstytucji Biznesu Emilewicz podkreśliła, że budujący ją pakiet ustaw wprowadza rozwiązania, które były w Polsce zgłaszane przez przedsiębiorców od 1989 r. „Konstytucja Biznesu nie zamyka jednak spraw udogodnień dla przedsiębiorców” - powiedziała minister.

Emilewicz przypomniała, że w czwartek do konsultacji został wysłany projekt ustawy o zatorach płatniczych. „Jak wykazały badania prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, zatory płatnicze to podstawowa przyczyna niedogodności rozwojowych małych i średnich firm w Polsce”- mówiła.

Dodała, że nowe regulacje mają wprowadzić obligatoryjne skrócenie terminów płatności do 30 dni dla administracji, z wyłączenie służby zdrowia, i do 60 dni dla dużych podmiotów względem małych. Nowe regulacje przewidują też wprowadzenia tzw. ulgi na złe długi. "Przedsiębiorca będzie płacił podatek dopiero wtedy, kiedy dostanie zapłatę za dostarczony towar lub usługę" - wyjaśniła.

Druga regulacja przygotowywana przez resort kierowany przez Emilewicz to nowe prawo zamówić publicznych. „Po stronie sektora publicznego mamy dziś zasoby finansowe, które mogą sprawić, że małe przedsiębiorstwa staną się średnimi, a średnie - dużymi” - powiedziała minister. Dodała, że prace nad nowym prawem zamówień publicznych powinny się zakończyć na przełomie października i listopada.

„Nowe rozwiązania mają służyć uproszczeniu procedur. Chcemy, by Urząd Zamówień Publicznych nie był tylko arbitrem, ale by pomagał zamawiającym i przystępującym do postępowania przetargowego” - mówiła. Dodała, że nowe regulacje mają też sprawić, by pula środków z zamówień publicznych była zarezerwowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. „Dziś ich udział w zamówieniach publicznych jest znikomy” - dodała minister.

"Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany" to seria konferencji prowadzonych w całej Polsce, w trakcie których przedstawiciele małych i średnich firm dowiadują się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia sektora MŚP.

Organizatorem wydarzenia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerami - Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Dotychczas w całej Polsce odbyło się kilkadziesiąt takich konferencji.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski