"W czasie mojej prezesury zainicjowałem działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego. Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w historii wolnej Polski, na dostawę systemu rakiet Patriot w ramach programu Wisła. Zawiera on także komponent offsetu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z nadzieją patrzę na perspektywę udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Narew oraz w innych ambitnych projektach, które mają zapewnić nowoczesne uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych" - podał Skiba w oświadczeniu.