Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker podkreślił w czwartek w TV Trwam, że likwidacja urzędów wojewódzkich byłaby niezgodna z prawem, bo organ wojewody jest organem wpisanym do Konstytucji RP. Dodał, że bez wojewodów utrudnione byłoby wprowadzanie "wszelkiego rodzaju programów" m.in. programu "Rodzina 500+" oraz programów infrastrukturalnych.

Likwidacja urzędów wojewódzkich i przekazanie ich kompetencji urzędom marszałkowskim, to jedna z propozycji zapowiedzianych przez lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę podczas konwencji PO.

"Programy, które są w tej chwili wprowadzane, wprowadzamy w dużej mierze dzięki sprawności działania urzędów wojewódzkich, tzn. rząd realizując wiele programów nie dałby rady sobie sam będąc w tylko strukturach warszawskich. Potrzebuje przedstawicieli w terenie" - mówił wiceminister.

Szefernaker podkreślił, że likwidacja urzędów wojewódzkich byłaby niezgodna z prawem, ponieważ "konstytucja stanowi, że wojewodowie pełnią rolę nadzorczą nad jednostkami samorządu terytorialnego".

"Brak ewentualny - taki jak zapowiadają nasi poprzednicy polityczni - urzędów wojewódzkich byłby +zwijaniem państwa+" - ocenił Szefernaker i przypomniał likwidowanie przez obecną opozycję posterunków policji.

Dodał, że opozycja zaproponowała połączenie urzędów wojewódzkich z urzędami marszałkowskimi. "Tylko też nie doczytali, że jeżeli wojewoda sprawuje nadzór nad samorządem wojewódzkim, czyli też nad marszałkiem, to nie może być jednej osoby, która by była i wojewodą i marszałkiem. To też jest niekonstytucyjne" - wskazał Szefernaker.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk