„Nic spektakularnego się nie wydarzyło. Jednocześnie te rozmowy były bardziej konkretne niż do tej pory, czyli zostało coś zbudowane na kształt mapy drogowej. Za tymi ustaleniami będą szły konkretne posunięcia i decyzje, zarówno jeśli chodzi o dostawy gazu, jak i o wzmocnienie obecności amerykańskich wojsk w Polsce” - powiedział PAP Żółtaniecki.

Według Żółtanieckiego decyzja dotycząca umieszczenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce została podjęta, ale jest mnóstwo szczegółów, które trzeba ustalić i wynegocjować. „Moim zdaniem decyzje zostały podjęte. Stałe bazy, czy baza będzie w Polsce” - powiedział ekspert Collegium Civitas. Prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji prasowej kilka razy podkreślał, że bezpieczna Polska to też bezpieczne Stany Zjednoczone. „Po raz pierwszy słyszałem z obu stron, żeby tak wyraźnie połączono bezpieczeństwo Polski z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Z obu stron padło, że zapewniając bezpieczeństwo Polsce Stany Zjednoczone nie tylko zapewniają bezpieczeństwo Europie, ale też sobie” - powiedział PAP Żółtaniecki.

Według Żółtanieckiego, Trump wykorzystał kolejną okazję, by powiedzieć Europie „dość wykorzystywania Stanów Zjednoczonych”. „To jest sygnał dla nas. Nasze relacje z USA mają być partnerskie. My nie stajemy się klientem USA, my powinniśmy podkreślać, że jesteśmy partnerem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli oni coś dla nas robią, to my za to płacimy, w ten czy inny sposób, ale musimy mieć pełną świadomość tego, że zawsze przyjdzie rachunek” - podkreślił Żółtaniecki.

Ekspert Collegium Civitas powiedział PAP, że Donald Trump kilkakrotnie podczas konferencji z Andrzejem Dudą przyznał wyraźnie, że Rosja stanowi zagrożenie militarne dla Europy oraz zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

"Głos prezydenta Dudy i głos Donalda Trumpa jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki i rolę Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki, ten głos był dziś bardzo wyraźnie słyszalny" - powiedział Żółtaniecki.