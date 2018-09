Trump pytany przez dziennikarzy czy wyrazi zgodę na stałe bazy wojsk USA w Polsce, odparł, że "na pewno jest to coś o czym będziemy z pewnością rozmawiać".

Dopytywany, czy powinny być stałe bazy w Polsce, prezydent USA, odparł: "Tak, rozważamy coś takiego".

W Białym Domu we wtorek po godz. 12 czasu lokalnego rozpoczęły się rozmowy par prezydenckich Polski Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy oraz Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Melanii Trump. Para prezydencka przybyła do Waszyngtonu w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek około południa czasu lokalnego Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zostali powitani w Białym Domu przez Donalda Trumpa i Melanię Trump.

Trump: bezpieczeństwo Polski jest dla mnie prawie tak ważne, jak dla prezydenta Dudy

Bezpieczeństwo Polski jest dla mnie prawie tak ważne, jak dla prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump. Zapewnił, że Polska "jest ważna" dla niego i dla narodu amerykańskiego.

Prezydent Trump był pytany przez dziennikarzy, jak ważne jest dla niego bezpieczeństwo Polski. "Bezpieczeństwo Polski jest dla mnie prawie tak ważne, jak dla siedzącego obok prezydenta Andrzeja Dudy" - oświadczył Trump.

Prezydent USA dodał, że "Polacy są wspaniali, a Polska to wielki kraj". "Polska jest wspaniała i ważna dla mnie. Jest także ważna dla mojego narodu" - podkreślił Trump.

Trump o wizach dla Polaków: przyglądamy się temu bardzo poważnie

Przyglądamy się temu bardzo poważnie - powiedział we wtorek w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump zapytany o kwestię zniesienia wiz dla Polaków.

Pytanie padło podczas nieoczekiwanego briefingu prasowego podczas spotkania par prezydenckich Polski i USA w Gabinecie Owalnym w Białym Domu.

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął we wtorek oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Po ceremonii powitania odbyło się spotkanie par prezydenckich, po którym prezydenci Duda i Trump rozpoczęli rozmowy w cztery oczy.

Trump podczas spotkania z Dudą: nasze stosunki są znakomite i stały się jeszcze lepsze

Stosunki pomiędzy naszymi krajami są znakomite i stały się jeszcze lepsze; mamy wspaniałe relacje handlowe, również w kwestii bezpieczeństwa - powiedział prezydent USA Donald Trump na początku wtorkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Stosunki pomiędzy naszymi krajami są znakomite i stały się jeszcze lepsze" - powiedział Trump na początku spotkania z polskim prezydentem. "Mamy wspaniałe relacje handlowe, również w kwestii bezpieczeństwa" - zaznaczył. Dodał, że "to wielki zaszczyt", że polski prezydent gości w Białym Domu.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy i dziękuję za pana wspaniałą, niezapomnianą przemowę w Warszawie, dziękuję w imieniu narodu polskiego, że mówił pan o Powstaniu Warszawskim" - powiedział z kolei Andrzej Duda.