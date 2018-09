Wizz Air podjął decyzję o zamknięciu od 30 marca 2019 r. swojej bazy w Poznaniu. Przewoźnik będzie nadal jednak realizować loty na kilku trasach z Poznania, w tym: do Paryż-Beauvais, Londynu Luton, Eindhoven, Doncaster-Sheffield oraz Torp-Sandefjord.

"Po wnikliwej analizie, podjęliśmy decyzję, aby zmodyfikować poznańską siatkę połączeń i wykorzystać możliwości rozwoju poprzez przeniesienie i zwiększenie liczby miejsc na innych polskich trasach. Wprowadzamy siedem atrakcyjnych tras z Polski, tworzymy pierwszą flotę Airbusa A321 w Warszawie i zwiększamy dostępność miejsc w sprzedaży w 2019 roku" - powiedział członek Zarządu Wizz Air ds. marketingu Johan Eidhagen, cytowany w komunikacie.

Z chwilą zamknięcia bazy w Poznaniu, jeden z samolotów Airbus A320 zostanie przekazany do gdańskiej floty, umożliwiając uruchomienie czterech nowych tras z Gdańska. Będzie to nowe połączenie z Charkowem na Ukrainie (od 28 października) oraz od początku kwietnia 2019 r. - z Oslo (Norwegia), Bremą (Niemcy) i Kutaisi (Gruzja). Poza tym wzrośnie tygodniowa liczba lotów na popularnych trasach do Aberdeen, Lwowa, Goeteborga i Kijowa.

„Cieszymy się z decyzji Wizz Air o umieszczeniu kolejnego, siódmego już samolotu w naszej bazie w Gdańsku. To umocni silną pozycję przewoźnika na gdańskim lotnisku (...) Oprócz nowych połączeń będziemy mieli wzrost częstotliwości na niektórych trasach, co z pewnością wpłynie na wielkość ruchu pasażerskiego w przyszłym roku” - podkreśliła cytowana w komunikacie Wizz Air szefowa Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk Iwona Tomczyńska.

Od kwietnia 2019 r. cała flota przewoźnika w Warszawie zostanie wyposażona w samoloty typu Airbus A321. Osiem maszyn z 230 miejscami na pokładzie umożliwi zwiększenie przepustowości o 11 proc. na trasach ze stolicy - podała firma.

Od końca października zostaną dodane dwie nowe trasy ze stolicy Polski. Będzie to codzienne połączenie Warszawa-Wiedeń (Austria) oraz dwa razy w tygodniu - Warszawa-Marrakesz (Maroko).

Ponadto, siatka lotów zwiększy się o loty z Wrocławia do Charkowa na Ukrainie. Nowe połączenie ruszy 28 października i będzie odbywało się dwa razy w tygodniu.

Jak podała spółka, w 2019 roku oferta sprzedaży Wizz Air będzie liczyć 10,5 mln miejsc w sprzedaży na trasach z ośmiu lotnisk w Polsce, co stanowi wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Pierwszy lot Wizz odbył się z Polski w maju 2004 roku. Dotychczas z oferty tej firmy w Polsce skorzystało ponad 63 mln pasażerów. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku linia przewiozła ponad 6,3 mln pasażerów, tj. o 19 proc. więcej w porównaniu z okresem od stycznia do sierpnia ubiegłego roku. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska