W zastępstwie prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza deklarację podpisała wiceszefowa partii Urszula Pasławska. Deklarację podpisał też b. prezydent Bronisław Komorowski.

W dokumencie PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i PSL, zadeklarowały rozwijanie polityki rodzinnej i zachowania "wszystkich istotnych elementów " tej polityki wprowadzonych przez kolejne rządy.

"Kryzys demograficzny trwa, na co wskazuje spadek liczby urodzeń w I półroczu br. Jego przełamanie polegające na stworzeniu warunków dla trwałego wzrostu dzietności jest jednym z kluczowych wyzwań polityki społecznej" - podkreślono w deklaracji. Politycy opowiedzieli się w niej za "stabilną i kompleksową" polityką rodzinną, która stworzy "odpowiednie warunki do podejmowania przez młodych ludzi decyzji o rodzicielstwie".

Dlatego w zapisach deklaracji znalazły się: roczny, elastyczny urlop rodzicielski lub ojcowski, ulgi podatkowe dla rodzin wychowujących dzieci, przedszkole za złotówkę oraz świadczenie 500 PLUS. Do priorytetowych działań zaliczono: rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego w tym oferującego mieszkania na wynajem z umiarkowanym czynszem, działania dążące do stworzenia równych szans dla obu płci na rynku pracy oraz działania ułatwiające godzenie pracy z opieką nad dziećmi.