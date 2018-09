W ubiegłym tygodniu zarząd stowarzyszenia Inicjatywa Polska podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej ws. startu do sejmików wojewódzkich.

W sobotę liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka wystąpiła na konwencji inaugurującej kampanię Koalicji Obywatelskiej, podkreślając potrzebę jedności przeciw "skrajnemu szaleństwu prawicy" oraz zagrożeniu wolności i prawa, jakie stanowią - według niej - rządy PiS. W poniedziałek Nowacka oficjalnie poparła kandydata Koalicji na prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Decyzję Nowackiej o przystąpieniu do Koalicji Obywatelskiej skrytykowały partie lewicowe. Pytana we wtorek w radiu Zet, czy bolą ją negatywne komentarze polityków lewicy dotyczące jej dołączenia do KO liderka Inicjatywy Polska powiedziała: "Słucham tych słów i tak sobie patrzę na te partie lewicowe i myślę, że krąży nad nimi widmo - widmo sekciarstwa".

Zdaniem Nowackiej partie lewicowe zaczęły "wyrzucać z lewicy" każdego, kto chce realizować swój program.

Liderka Inicjatywy Polska powiedziała też, że należy dopilnować, aby nadchodzące wybory wygrała Koalicja Obywatelska, która - w jej ocenie - ma dobry program wyborczy, a nie by wygrał ktoś, kto będzie wprowadzał pomysły "typu kościół - szkoła- strzelnica".