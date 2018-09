Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Super Expressu" przekazał, że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów. Kaczyński poinformował, że sprawa dodatkowych świadczeń dla emerytów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii.

Karczewski pytany we wtorek w radiowej Jedynce o zapowiedzi pomocy rządowej dla emerytów, potwierdził, że są prowadzone rozmowy na ten temat. "Rozmawiamy w gronie politycznym na ten temat, jednak przede wszystkim musimy mieć informacje finansowe. Musi to być dobra kalkulacja. Jeśli będzie taka możliwość, to ja będę głosował za oczywiście" - zapewnił.

Marszałek Senatu powiedział, że podczas spotkań z mieszkańcami seniorzy często poruszają problem dodatkowego wsparcia emerytów. "Docierają do nas informacje, do mnie, przecież spotykamy się z mieszkańcami Polski. Byłem w kilkudziesięciu miejscowościach na spotkaniach i ten problem często przez emerytów był poruszany" - zaznaczył.

"Z bagażem informacji przyjechaliśmy do Warszawy i przekazaliśmy te informacje prezesowi i całemu kierownictwu partii. Każdy miał swoje spostrzeżenia, ale te dotyczące konieczności wzmocnienia emerytów były przekazywane przez wszystkich. Prezes nie wykluczył w jednym z wywiadów takiej możliwości i tak jest" - dodał Karczewski.

W poniedziałek wicepremier Beata Szydło zapewniła, że trwa dyskusja w rządzie i w partii o tym, jaką formę wsparcia można zaproponować emerytom. Zapowiedziała, że projekt pomocy dla emerytów "na pewno jeszcze w tym roku albo w przyszłym, na początku, zostanie przedstawiony". Dodała, że będzie dotyczyło to obecnych emerytów.