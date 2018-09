O odkryciu nielegalnego zbioru militariów poinformowała w piątek rzecznik prasowa sopockiej policji Lucyna Rekowska.

Jak wyjaśniła, nad sprawą pracowali wspólnie policjanci z Sopotu i Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusze przeszukali dwa mieszkania - w Gdańsku i Sopocie, które użytkował 58-latek. Znaleźli w nich kilkaset sztuk broni i amunicji pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Na zbiór składały się m.in. różnego rodzaju naboje, pociski artyleryjskie, pociski do granatnika, pistolety, zapalniki i lufy karabinowe, a także petardy. Rekowska poinformowała, że część przedmiotów została przekazana saperom, który mają je zdetonować na poligonie.

Rzecznik wyjaśniła, że funkcjonariusze zatrzymali 58-latka. Przyznał on, że kolekcjonował militarne przedmioty. Postawiono mu zarzut posiadanie amunicji i broni bez wymaganego zezwolenia, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. (PAP)

