- Jako szef rządu i jako człowiek uczynię wszystko, żeby stosunki między Polską i Litwą były ciepłe, przyjazne i strategiczne - mówił po otrzymaniu narody Człowieka Roku XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Litwy Saulius Skvernelis.

Skvernelis przypominał wspólną historię Polski i Litwy i zaznaczył, że był okres, kiedy oba państwa współpracowały ze sobą kilkaset lat. Przypominał również czasy, kiedy Polska i Litwa miały gorsze relacje. "Stosunki między sąsiadami muszą być równoprawne, z poszanowaniem dla siebie nawzajem" - mówił.

"Ja jako szef rządu, jako człowiek, pragnę i uczynię wszystko, żeby stosunki między naszymi krajami były ciepłe, przyjazne, sąsiedzkie i strategiczne" - oświadczył.

Skvernelis podkreślił również w tym kontekście znaczenie relacji między narodami. "Bądźmy razem, rozmawiajmy ze sobą, a wtedy zostaniemy usłyszani" - stwierdził. Złożył również podziękowania kapitule nagrody, a także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Morawiecki: Dzięki Sauliusowi Skvernelisowi mosty pomiędzy Polską a Litwą są coraz bardziej stabilne

Dzięki Sauliusowi Skvernelisowi mosty pomiędzy Polską a Litwą są naprawdę coraz szersze, coraz bardziej stabilne; relacje między naszymi krajami zmierzają w bardzo dobrym kierunku - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wręczenia nagrody Człowieka Roku, którą otrzymał szef litewskiego rządu.

"To dla mnie ogromna radość, że tę nagrodę Człowieka Roku otrzymał mój przyjaciel Saulius Skvernelis, z którym mamy częste, bliskie kontakty" - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki przypomniał, że Litwa była kierunkiem jednej z jego pierwszych wizyt zagranicznych jako wicepremiera. Jak dodał, obaj politycy otwierali wówczas most energetyczny. "Chcę wyrazić bardzo ogromną radość, że dzięki Sauliusowi te mosty pomiędzy Polską a Litwą są naprawdę coraz szersze, coraz bardziej stabilne" – podkreślił.

"Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta historia się coraz lepiej układa i jest to bardzo piękne uczucie, że Polacy jadąc na Litwę czują się coraz bardziej jak u siebie w domu i Litwini przyjeżdżając do Polski czują się coraz bardziej jakby byli u siebie w domu. Że potrafimy te wspólne różne problemy coraz lepiej rozwiązywać. Że jesteśmy też na dobrej drodze żeby nasze stanowiska we wszystkich obszarach, również geopolityki i polityki europejskiej, całkowicie uwspólnić. To daje nam większą siłę, bo mamy więcej do powiedzenia” – kontynuował.

Morawiecki podkreślił też, że wspólne sukcesy gospodarcze obu państw nie byłyby możliwe bez Sauliusa Skvernelisa. "To jest jego osobista zasługa, zaangażował się w te relacje i rzeczywiście one zmierzają w bardzo dobrym kierunku" – ocenił szef polskiego rządu.(

48-letni premier Litwy Saulius Skvernelis, urodzony w Kownie prawnik i policjant, jest jednym z najpopularniejszych polityków w kraju.

W rankingach popularności Skvernelis zajmuje czołowe miejsce - tuż po prezydent Dalii Grybauskaite, wyprzedzając przewodniczącego rządzącej partii LVŻS, posła Ramunasa Karbauskisa. Jest wymieniany jako jeden z najpoważniejszych kandydatów w walce o stanowisko prezydenta Litwy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, chociaż swej decyzji o udziale w wyborach jeszcze nie ogłosił.

Saulius Skvernelis jest żonaty, ma córkę i syna. Jego hobby - to sport oraz praca w ogrodzie, interesuje się także historią. Zna język angielski, rosyjski i polski.

W poprzednich latach tytuł Człowieka Roku trafił m.in. do: papieża Jana Pawła II, b.prezydenta Lecha Wałęsy, b.premiera Donalda Tuska, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego czy premiera Węgier Viktora Orbana.