Zysk podkreślił, że koncepcja premetra – opierającego się o schemat Poznańskiego Szybkiego Tramwaju – ma być „arterią krwionośną” systemu komunikacyjnego miasta.

Według jego propozycji, trasa premetra miałaby przebiegać między Os. Sobieskiego i Dębcem – łącząc północny i południowy Poznań, a także między Ławicą, a Franowem – i tym samym stanowić ciąg między wschodem i zachodem Poznania. Dodatkowo, w samym centrum Poznania, między Aleją Polską, a ul. Podgórną wybudowany miałby zostać ok. 4,5-kilometrowy tunel, w którym na tym odcinku przejeżdżałoby premetro.

Kandydat powiedział, że Poznań stać na taką inwestycję. Jak mówił, „1 kilometr premetra na powierzchni wynosi ok. 10 mln, 1 kilometr premetra w tunelu – wynosi ok. 10 razy więcej, czyli ok. 100-130 mln zł”. „Proponuję, aby w ciągu najbliższych 5-7 lat rozpocząć prace studyjne nad tym, jak premetro ma przebiegać” - dodał.

Zysk tłumaczył, że jednym z możliwych źródeł finansowania inwestycji mogłoby być partnerstwo publiczno-prywatne, lub środki z funduszy zewnętrznych, np. Unii Europejskiej, lub Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania podkreślił, że koncepcję premetra i całego systemu transportu miejskiego w stolicy Wielkopolski powinna uzupełniać dodatkowo Poznańska Kolej Obwodowa. Jak tłumaczył, realizacja tej inwestycji wymagałaby dostosowania istniejącej obwodnicy towarowej miasta do potrzeb pasażerskich, oraz budowę nowych przystanków i ich integrację z istniejącą infrastrukturą transportową miasta. Powstać miałyby także nowe wiadukty.

Zdaniem Zyska, takie rozwiązanie przyczyniłoby się także do znaczącego wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych m.in. na Strzeszynie, Szczepankowie, czy Naramowicach.

Zaprezentowane w środę na konferencji prasowej rozwiązania dotyczące systemu transportu publicznego w Poznaniu, to pierwszy z elementów programu wyborczego Tadeusza Zyska.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Poznania urodził się w 1953 roku; jest prezesem wydawnictwa Zysk i S-ka, psychologiem i socjologiem. Prowadzone przez niego wydawnictwo należy do największych w Polsce. W 2015 roku Zysk bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z list PiS. Zasiada we władzach poznańskich struktur Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest bezpartyjny.

W październikowych wyborach samorządowych Zysk zmierzy się z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem (kandydat PO i Nowoczesnej) oraz kandydatem lewicy Tomaszem Lewandowskim. Jako niezależny kandydat, z poparciem b. prezydenta Ryszarda Grobelnego, wystartuje prawnik Jarosław Pucek. Start zapowiedziała też prezes Stowarzyszenia Prawo do Miasta Dorota Bonk-Hammermeister, oraz menager i miejski aktywista z Grunwaldu Włodzimierz Nowak. (PAP)

autor: Anna Jowsa