TIFF organizowany jest we Wrocławiu od 2011 r. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że jego założeniem jest ukazanie fotografii jako medium powiązanego z innymi dziedzinami sztuki.

Tegorocznym tematem TIFF jest szeroko rozumiana współpraca. Wystawy poruszają takie tematy jak odmowa kooperacji, współpraca w kolektywie, czy rozmywanie się autorstwa w kontekście dzieła. „W tym roku zaprosiliśmy do Rady Programowej kuratorów galerii, aby od samego początku współtworzyli z nami program główny, są to przedstawiciele Muzeum Współczesne Wrocław, IP Studio oraz BWA” – powiedział PAP dyrektor programowy Festiwalu Maciej Bujko.

Program główny tegorocznej edycji tworzą trzy wystawy. Pierwsza z nich - „Jak odmawiać” poświęcona jest pojęciu odmowy współpracy. „Jest ona tak naprawdę antytezą festiwalu, bo opowiada o tym dlaczego ludzie odmawiają kooperacji, jak się współpracy odmawia i co z tego wynika, a także o tym, czy tak naprawdę wszyscy musimy ze sobą współpracować” – wyjaśnił Bujko. Wystawa odbędzie się w galerii SiC! BWA Wrocław.

Kolejna ekspozycja „Praktyka okupacji dzieła” w Muzeum Współczesnym ma formę zatrzymanego w czasie śledztwa, mającego na celu ustalenie autorstwa prac z kolekcji. „Dzieje się ono w przyszłości, w latach 70. XXI wieku. Grupa robocza stara się dociec dlaczego muzea zostały zamknięte oraz jak to się stało, że artyści stracili miano właścicieli swoich dzieł. Wystawa zmusza do zastanowienia się nad tym, czy aby na pewno jest tak, że tylko jedna osoba jest właścicielem dzieła, czy może przez to, że żyjemy w danym społeczeństwie, inspirujemy się innymi dziełami, to ci twórcy też nie są współautorami? I czy to nie jest tak naprawdę wielka współpraca?” – mówił dyrektor programowy.

Ostatnia wystawa - w IP Studio - opowiada o internetowej współpracy pomiędzy nieznanymi sobie ludźmi, o tym, co z takiej kooperacji może wyniknąć i czy jest to prawdziwa współpraca.

W ramach festiwalu, w Galerii mieszczącej się w budynku Dworca Głównego PKP zorganizowano także wystawę zdjęć z archiwum fotograficznego rodziny Romerów. Wystawa „Zapomniane światło prywatnych dni” składa się z dziewięciu wątków tematycznych, rozwijanych za pomocą fotografii pochodzących zarówno z już zeskanowanych negatywów odnalezionych w 2014 roku, jak i zdigitalizowanej część zbiorów rodziny.

Osią wystawy są zdjęcia autorstwa Witolda Romera, uznanego polskiego fotografa. Ekspozycja ukaże szerokie spektrum jego zainteresowań, a wśród tematów znajdą się m.in. fotografia lotnicza i górska, rodzina oraz czas wolny. „Ekspozycja opowiada także o samym archiwum, o tym czym jest, jak płynie w nim czas, co się w nim znajduje i jakie ma to odbicie w twórczości; cała wystawa jest niejako wejściem do środka archiwum. Jest ona też w dużej mierze prywatnym spojrzeniem fotografa na to, co go otacza” – mówił Bujko.

Jak dodał, prezentowane na wystawie fotografie pochodzą głównie z lat 20. i 30. Na wystawie znajdą się też oryginalne skrzynie z archiwalnymi fotografiami, które przez lata leżały ukryte w domu rodzinnym Barbary Romer, wnuczki fotografa. Ekspozycję będzie można oglądać do 21 października.

Ponadto w programie festiwalu znalazły się wystawy czterech laureatów konkursu TIFF Open, sekcja poświęcona publikacjom, a także Festival Lab – wspólna przestrzeń dla uczestników, artystów i wolontariuszy, w której stworzone zostanie laboratorium przeznaczone do eksperymentowania z fotografią i drukiem.

Przewidziano także spotkania autorskie, dyskusje oraz warsztaty dla dzieci i seniorów.

Międzynarodowego Festiwalu Fotografii TIFF zakończy się 16 września. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska