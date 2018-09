"Będzie to bardzo ważny dla nas rok. Również dlatego, że przed nami kolejny etap dobrze wdrażanej reformy" - powiedziała minister do zgromadzonych na uroczystości uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapewniła, że "wszystko jest zgodnie z harmonogramem". Przypomniała, że reforma, która jest wprowadzana stopniowo od ubiegłego roku, w tym obejmie uczniów klas II, V i VIII. Oznacza to, że w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje łącznie uczniów klas I, II, IV, V, VII i VIII.

Zalewska mówiła także o egzaminie ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym zostanie przeprowadzony pierwszy raz. Zapewniła, że choć wiosną uczniowie kończący VIII klasy i III klasy gimnazjów będą ubiegać się o przyjęcie do szkół średnich, to nie będą z sobą konkurować, gdyż będą pisać inne egzaminy na zakończenie nauki i trafią do osobnych klas.

Zapowiedziała dużą kampanię informacyjną na ten temat. Zwracając się do rodziców, zaapelowała, by z wszystkim wątpliwościami zgłaszali się do kuratorium oświaty.

Minister podkreśliła również, że rząd i samorząd są partnerami jeśli chodzi o edukację. "Wspieramy samorządy trzema bardzo dużymi programami" - przypomniała. "Chcemy do 2020 r. doprowadzić szerokopasmowy internet powyżej 100 MB/s do wszystkich placówek" - powiedziała. Mówiła też, że w każdej klasie powinna być multimedialna tablica, a nauczyciele powinni się nią posługiwać. Dlatego przeznaczono 50 mln zł na szkolenie i doskonalenie nauczycieli. "Kolejny program to laboratoria szkolne - w każdej szkole w ciągu następnych trzech lat będzie laboratorium" - zapewniła. Dodała, że kupiono dwa miliony lektur do bibliotek szkolnych.

Zalewska zapowiedziała, że począwszy od tego roku, 1 października będzie Dniem tornistra - w tym dniu w szkołach zostanie przeprowadzone ważenie tornistrów. Przypomniała też, że pojawią się nowe legitymacje szkolne. Obok tradycyjnych wprowadzone zostaną także e-legitymacje w formie plastikowych kart oraz m-legitymacje - aplikacje na smartfony, potwierdzające posiadanie przez ucznia legitymacji. Zalewska jednocześnie zaznaczyła, że dyrekcja szkoły wraz z rodzicami ma prawo ustalić, czy dzieci w szkole mogą korzystać z telefonów komórkowych. "Niech rozmawiają, niech dyskutują, niech czasem hałasują. Zatrważająca jest cisza na przerwach, kiedy dzieci zamiast rozmawiać ze sobą, posługują się SMS-ami" - mówiła minister.

Zwracając się do nauczycieli, przypomniała o kolejnej podwyżce ich wynagrodzeń - od 1 stycznia 2019 r. "Nauczyciele naprawdę zasługują na wszystko co najlepsze" - podkreśliła. "Są to znaczne podwyżki. W ciągu roku i 9 miesięcy nauczyciele średnio otrzymają 1000 zł więcej, a już za trzy lata będą mieć za wyróżniającą pracę bardzo duże dodatki" – zapowiedziała.

Zwracając się do dzieci rozpoczynających rok szkolny, minister życzyła im "otwartych głów i serc. Rodzicom życzę tego, byście byli w szkole, a nauczycielom cierpliwości, siły i wiary w to, że jesteście mistrzami" - mówiła.

Wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn podczas uroczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Lutyni przypomniał, że szkoła została wybudowana w trzy lata za ponad 22 mln zł, z czego połowa to dotacje unijne i rządowe. W nowo otwartym budynku oprócz sal dydaktycznych jest hala sportowo-widowiskowa, siłownia czy gabinet lekarski. Stojący na terenie placówki kompleks żłobkowo-przedszkolny może pomieści 100 dzieci.