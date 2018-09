Kaczyński przekonywał w swym wystąpieniu inaugurującym niedzielny zjazd wyborczy, że "każda dobra polityka jest trudna". "Najłatwiej jest realizować interesy najsilniejszych - potężnych lobby, różnych grup, układać się z możnymi tego świata. Jeżeli chce się działać dla społeczeństwa, dla narodu, to wtedy jest zawsze nieporównanie trudniej" - dodał lider PiS.

Przypomniał też, że przestrzegał, iż droga, którą wybrało jego ugrupowanie, będzie "drogą ostro pod górę" i że na PiS "będą jeszcze lecieć kamienie". "I tak jest" - powiedział Kaczyński.

Podkreślił jednak, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. "Dotrzymujemy słowa, czyli nie uchybiamy temu, co jest istotą demokracji, bo przecież demokracja nie może polegać na oszustwie i manipulacji" - wskazywał szef PiS. "Jeżeli ktoś coś zapowiada, a potem tego nie realizuje, to wtedy akt demokratyczny, ten najważniejszy - wybory, zmienia się w pustą procedurę" - ocenił szef PiS.

"My nasze zapowiedzi realizujemy, w każdym razie idziemy ku ich realizacji, dlatego jeszcze raz powtarzam: nie uchybiliśmy demokracji. Realizujemy to, co jest istota demokracji" - podkreślił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin podpisali podczas niedzielnej konwencji samorządowej w Warszawie porozumienie dotyczące współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Podpisanie porozumienia odbyło się po wystąpieniu szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślał wagę jedności polskiej prawicy dla Polski.

"Ogromną wartość dla Polski (...) ma jedność polskiej prawicy; dlatego tutaj na tej sali podpiszemy kolejne porozumienie - przedłużenie tego, sprzed trzech lat" - mówił Kaczyński przed podpisaniem dokumentu. "Idziemy razem" - oświadczył.

Polacy rozumieją, że my musimy - jako naród, jako państwo - dźwigać różne ciężary, których nasi partnerzy z Zachodu nie dźwigali, kiedy byli w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Ale to nie oznacza, że mamy powtarzać błędy Zachodu" - dodał.

W niedzielę w stolicy odbywa się konwencja PiS, która ma zainaugurować samorządową kampanię wyborczą Zjednoczonej Prawicy.

Prezes PiS powiedział, że "dla Polaków ta obecność w UE to najkrótsza droga do tego, by uzyskać równość, jeżeli chodzi o poziom życia, poziom zarobków, komfort życia". "I Polacy rozumieją także, że my musimy - jako naród, jako państwo - dźwigać różne ciężary, których nasi partnerzy z Zachodu nie dźwigali, kiedy byli w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Te ciężary często nie mają wielkiego sensu, często mają sens. Ale je dźwigamy. Ale to nie oznacza, że mamy powtarzać błędy Zachodu i że mamy zarażać się tymi społecznymi chorobami, które tam panują" - podkreślił.

Powiedział, że Polacy w swoich miejscowościach widzą "wiele rzeczy, które trzeba zmienić, wiele mankamentów". "Ale widzą także wiele osiągnięć; doceniają to, co samorządy zrobiły dotychczas" - zaznaczył.

"I chcę jasno powiedzieć: my to też doceniamy, my nie idziemy w tych wyborach po to, by się srożyć i rozliczać. My będziemy się srożyć i rozliczać tylko tam, gdzie mamy do czynienia z wydarzeniami drastycznymi, gdzie doszło do wielkiej krzywdy ludzi, do przestępstw, nawet do zbrodni, gdzie doszło wielkich nadużyć, tak jak w Warszawie. I pewnie są także inne takie miejsca. Ale przede wszystkim patrzymy w przyszłość" - podkreślił.