Lada moment, w najbliższych dniach, może nawet we wtorek, możemy się spodziewać potwierdzenia terminu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie - powiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, będzie to oficjalna wizyta pary prezydenckiej w Białym Domu.