Piotr Miałkowski został powołany na członka zarządu Idea Banku



Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Idea Banku odwołała Małgorzatę Szturmowicz ze stanowiska członka zarządu. Jednocześnie na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Miałkowskiego, podał bank. Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku.

"Jesteśmy świadomi, ile pracy jest do wykonania, aby utrzymać zaufanie naszych klientów. Zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie w zarządzie, pozwoliły na zbudowanie mocnego zespołu doświadczonych menedżerów. Mamy jako zarząd plan działania i wspólne cele, podejmujemy wyzwanie" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao SA, ostatnio jako dyrektor wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. Wcześniej zarządzał w Banku Pekao SA obszarem M&A, nadzorem właścicielskim i rachunkowością. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym komitetu audytu i ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a od 2017 r. przewodniczącym rady nadzorczej Pekao Investment Management. W latach 1999-2000 pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania ryzykiem operacyjnym w BIG Banku Gdańskim. Od 1995 r. do 1999 r. był związany z KPMG Polska Audyt jako menedżer w dziale instytucji finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, programu MBA na Uniwersytecie Illinois (USA) i programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD (Francja), podano również.

"Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyła mnie rada nadzorcza i prezes zarządu. Moim celem jest budowanie zaufania inwestorów i interesariuszy do banku. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się wzmocnić pozycję banku na rynku. Mam nadzieję, że pion finansowy będzie miał w tym swój istotny udział" - powiedział Miałkowski.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)