Podczas warmińsko-mazurskiej konwencji wojewódzkiej PSL w Olsztynie szef PSL powiedział, że "to wielki dzień, bo startuje drużyna PSL na Warmii i Mazurach".

"Startujemy z nadzieją na jak najlepszy wynik, pamiętając że nic nie jest dane raz na zawsze i o wszystko trzeba zawalczyć" - mówił.

"Serce tego zarządu (warmińsko-mazurskiego-PAP) jest zielone, nie tylko przez wynik sprzed 4 lat, ale przez pragmatyczne podejście do dnia codziennego, przez rozwiązywanie problemów naszych rodaków, przez społeczną twarz, która jest przypisana do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli coś się nie udało i są niedociągnięcia, to trzeba to powiedzieć, bo nie ma takich, którzy są wszystko w stanie zrobić w jednej kadencji" - podkreślił prezes PSL.

Szef ludowców mówił do kandydatów PSL, że "trzeba prezentować program partii, że ten program jest najbliższy ludzkich spraw". Dotyczy remontów dróg, budowy żłobków, przedszkoli, modernizacji szpitali pediatrycznych, budowy ośrodków kultury, sportu i rekreacji, infrastruktury rowerowej i turystyki wodnej - mówił Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie obecnie "jest gigantyczny atak na Polskie Stronnictwo Ludowe przypuszczany przez faryzeuszy, którzy wyjechali 2 tygodnie temu na wieś, nie po to, by przedstawić dobre rozwiązania, by przynieść dobre rekompensaty za suszę, nie po to by walczyć z ASF, ale po to by zabiegać o głosy wyborców".

"Przez 3 lata nic nie zrobili dla małej ojczyzny. Ograbili małą ojczyznę (...) z kompetencji ochrony środowiska, z kompetencji melioracji i gospodarki wodnej, sportu i turystyki, ośrodków doradztwa rolniczego. Partia antysamorządowa ma dziś w Polsce na imię PiS, to są fałszywi obrońcy polskiej wsi"- mówił Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, "dziejowym zadaniem PSL jest obrona małej ojczyzny przed niebezpiecznymi eksperymentami, przed tymi wszystkimi, którzy chcą ją rozgrabić, podzielić i zniszczyć".

Podczas warmińsko-mazurskiej konwencji wojewódzkiej PSL zaprezentowano kandydatów do sejmiku województwa. Liderami w pięciu okręgach są: obecny marszałek Gustaw Brzezin, Wioletta Śląska-Zyśk i Sylwia Jaskulska z zarządu województwa, radni sejmiku Jan Bobek i Edward Adamczyk. O reelekcję na stanowisko prezydenta Elbląga ubiegać się będzie z poparciem PSL Witold Wróblewski. W sprawie poparcia przez ludowców obecnego prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w wyborach samorządowych toczą się rozmowy - poinformował marszałek Brzezin.

W obecnym sejmiku PSL ma 14 radnych, PO - 9 radnych, PiS - 6 a SLD jednego radnego.

Premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Sandomierzu mówił m.in., że "to PSL wyprzedało zakłady przetwórstwa rolnego, zakłady mięsne, przez nich dzisiaj monopoliści zachodni za często dyktują nam ceny".(PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka