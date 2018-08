Terlecki: temat współpracy wojskowej z Australią jest otwarty

Wygląda na to, że w rządzie oceniono, iż zakup fregat to nie jest najlepszy pomysł, ale temat współpracy wojskowej z Australią jest otwarty - powiedział we wtorek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.