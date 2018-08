Sąd w Hamburgu skazał w poniedziałek 29-letniego Czeczena na cztery lata więzienia za członkostwo w Państwie Islamskim (IS). Według aktu oskarżenia Czeczen w 2014 r. wyjechał z Bremy do Turcji, a stamtąd do Syrii, gdzie dołączył do bojowników IS.