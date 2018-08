Liderzy PO Grzegorz Schetyna i Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz politycy PO - Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Trzaskowski, Andrzej Halicki i Jan Grabiec złożyli w środę rano kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

"Jesteśmy tu, żeby czcić rocznicę 15 sierpnia, Cudu nad Wisłą - Bitwy Warszawskiej, dzisiaj szczególny dzień dla polskiej historii, dla nas wszystkich, szczególny dzień dla niepodległości, suwerenności naszego kraju" - powiedział Schetyna.

Dodał, że 15 sierpnia, to też dzień polskiego wojska, które jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Schetyna ocenił, że dzisiaj "niszczone i demolowane" są "ważne segmenty polskiej rzeczywistości". W tym kontekście mówił o niedoposażonej armii, wpisywanej w polityczny spór, "dowódcach zmuszanych do odejścia", a także o polskiej dyplomacji i relacjach z sojusznikami.

Schetyna podkreślił, że za dwa lata w 2020 r. "już w innej rzeczywistości politycznej po zwycięskich wyborach i tych samorządowych i tych parlamentarnych", będzie można zorganizować uroczystości w taki sposób, aby "wszyscy stanęli obok siebie". "Nie będzie różnych osobnych uroczystości, nie będziemy tego dnia, pamięci 15 sierpnia, czcić osobno, czy przeciwko sobie, tak jak jest dzisiaj. Będziemy wszyscy razem, za dwa lata 15 sierpnia 2020 r." - powiedział Schetyna.

Trzaskowski podkreślił, że Bitwa Warszawska jest niezwykle istotna dla tożsamości Warszawy; dodał, że Muzeum Bitwy Warszawskiej powinno powstać w Warszawie, po stronie praskiej we współpracy z podwarszawskimi gminami.

"Dziś szef MON minister (Mariusz) Błaszczak zaproponował, by (w Ossowie) była filia Muzeum Wojska Polskiego. Ja uważam, że to jest sprawa tak niesłychanie istotna dla naszej tożsamości, że Muzeum powinno być w Warszawie, we współpracy z gminami ościennymi. Ale oczywiście jesteśmy gotowi do tego, by w tej sprawie z rządem współpracować" - zadeklarował polityk PO. Podkreślił, że podczas uroczystości w 2020 r. wszyscy powinni stać obok siebie.

Trzaskowski nawiązał do środowej zapowiedzi Błaszczaka, że Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą zostanie oddane użytku za dwa lata, w 100-lecie triumfu Polaków nad bolszewikami. Szef MON przypomniał, że Muzeum Bitwy Warszawskiej powstanie w Ossowie jako filia Muzeum Wojska Polskiego.

Lubnauer z okazji Święta Wojska Polskiego podziękowała żołnierzom za ich służbę; życzyła im mądrego dowództwa również cywilnego. "To kolejne podzielone święto pokazuje, jak ukradziono nam wspólnotę (...) Chcemy w przyszłości odzyskać tę wspólnotę na kolejne święta, żeby święto 2020 r. to była już wspólnota, którą odzyskamy" - powiedziała liderka Nowoczesnej.