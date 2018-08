Norwegia: Dymisja ministra po niezgłoszonej prywatnej podróży do Iranu

Norweski minister rybołówstwa Per Sandberg podał się do dymisji po złamaniu przez niego zasad bezpieczeństwa w czasie prywatnej, niezgłoszonej wcześniej podróży do Iranu z dawną królową piękności irańskiego pochodzenia.