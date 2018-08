Litwa: Ruszyła pierwsza telewizja polskojęzyczna

Na Litwie ruszyła pierwsza telewizja polskojęzyczna FMT TV, czyli Fakty Muzyka Telewizja. Prywatny projekt jest skierowany głównie do litewskich Polaków, ale też do Litwinów. Regularna, codzienna emisja od godz. 7.00 do 24.00 wystartowała 5 sierpnia.