"NYT": Mosad zlikwidował syryjskiego naukowca od modernizacji arsenału rakietowego

Izraelski wywiad Mosad zlikwidował ważnego syryjskiego naukowca, który w ostatnim czasie pracował nad modernizacją arsenału rakiet o dużej precyzji rażenia w Syrii i miał dostęp do najwyższych władz w tym państwie - informuje we wtorek "New York Times".