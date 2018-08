Paweł Soloch, szef BBN odniósł się do wydarzeń z 26 lipca sprzed Pałacu Prezydenckiego. Doszło wówczas do przepychanek manifestujących przeciwko reformie sądownictwa z policją. Jak zaznacza Tok.fm, został użyty gaz, przy czym nie jest jasne, kto zrobił to pierwszy. Warszawska policja wydała specjalny komunikat w tej sprawie. Mundurowi potwierdzają, że użyli gazu, ale dopiero w odpowiedzi na użycie gazu przez protestujących

- Jeżeli porównamy interwencje policji za czasów PO, zwłaszcza z okazji Święta Niepodległości, gdzie nie było pojedynczego psiknięcia aerozolem, tylko były użyte armatki wodne, pały, katowanie pobocznych osób przez funkcjonariuszy w cywilu... - mówił minister.

