Jak czytamy na stronie MPW, aby przyłączyć się do akcji #JesteśmyJeśliPamiętasz, wystarczy polubić na Twitterze specjalny post oznaczony grafiką inicjującą akcję. Zostanie on udostępniony na twitterowym profilu Muzeum Powstania Warszawskiego w środę, 1 sierpnia, o godz. 9.00.

Każdy z uczestników akcji otrzyma krótką instrukcję, a także sylwetkę jednego z uczestników Powstania Warszawskiego. Celem akcji jest poznanie wielu uczestników zrywu oraz poznania ich historii.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.(PAP)

autorka: Nadia Senkowska