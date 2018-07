Niekorzystne warunki pogodowe, w tym fala bardzo wysokich temperatur i brak deszczu, źle wpłynęły na zbiory we Francji, Niemczech i krajach bałtyckich. Ponadto z powodu niższych zbiorów kukurydzy i siana grozi deficyt paszy dla zwierząt. "Konieczny będzie zakup drogiej paszy" - podkreślił Rukwied w telewizji ZDF.źródło: ShutterStock

Niemieccy rolnicy nasilili we wtorek apele do rządu o udzielenie im ok. 1 mld euro specjalnej pomocy na pokrycie strat poniesionych z powodu suszy i upału. Rząd w Berlinie zapowiedział, że przed podjęciem decyzji chce zapoznać się z sierpniowym raportem o zbiorach.