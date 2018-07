Jak akcentował podczas obu uroczystości marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, zarówno termomodernizacje budynków, jak i budowa centrów przesiadkowych czy dróg rowerowych, wiążą się ze szczególnie dotkliwym w tym regionie zanieczyszczeniem powietrza.

„To priorytet regionu. Chcemy pokazać mieszkańcom, że traktujemy walkę ze smogiem poważnie i chcemy oddychać czystym powietrzem” – mówił w czwartek Saługa.

Największy z projektów, których dofinansowanie środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego zakontraktowano tego dnia, dotyczy budowy łącznym kosztem ponad 21 mln zł węzła przesiadkowego w miejscu obecnego dworca autobusowego w Mikołowie (Śląskie). To obecnie największa inwestycja w ok. 40-tysięcznym mieście.

Przedsięwzięcie dotyczące tego węzła przesiadkowego zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy już się rozpoczął i polega na budowie nowego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Kolejową i Waryńskiego, co pozwoli rozładować wzmożony ruch na ul. Prusa, gdzie często tworzą się korki. Do węzła będzie wiodła ścieżka rowerowa, powstanie też parking na ponad 200 samochodów.

W drugim etapie powstanie nowy dworzec autobusowy, złożony z pięciu zadaszonych peronów. Park obok obecnego dworca zostanie odrestaurowany, a teren wokół zagospodarowany. Węzeł będzie zlokalizowany tam, gdzie dziś znajduje się dworzec autobusowy, choć nowe perony zostaną o kilkanaście metrów przesunięte z powodu przebudowy układu drogowego w tym rejonie.

W trzecim etapie - w 2020 r. - nastąpi modernizacja dróg w okolicach dworca - istniejące rondo u zbiegu ulic Prusa i Miarki zostanie przesunięte i powiększone, tworząc tzw. dwupasmowe rondo turbinowe. Dodatkowe ronda planowane są w miejscach istniejących wysepek na skrzyżowaniach pobliskich ulic. Efektem ma być odkorkowanie centrum miasta i upłynnienie ruchu, a tym samym ograniczenie emisji spalin – podstawowej przyczyny powstawania smogu.

Pod kątem znacznej części tej inwestycji mikołowski samorząd złożył projekt o wartości bliskiej 13,8 mln zł i wnioskowanym dofinansowaniu przekraczającym 13 mln zł w konkursie RPO dotyczącym rozwoju infrastruktury transportu niskoemisyjnego. W maju br. projekt ten został wybrany do dofinansowania, obok dziewięciu innych inwestycji (wśród nich jest m.in. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem za 56,5 mln zł).

Dwa kolejne mikołowskie projekty przewidują gruntowną modernizację energetyczną czterech gminnych budynków mieszkalnych, w których mieszka ok. 300 osób. Wartość dofinansowania to łącznie ok. 4,5 mln zł. Dotacje pochodzą z również rozstrzygniętego w maju br. konkursu RPO dotyczącego poprawy efektywności energetycznej w budynkach infrastruktury publicznej i mieszkaniowej (wsparto wówczas 85 projektów).

Z tego samego źródła dofinansowana zostaną trzy projekty z Piekar Śląskich. Zakładają one termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków Miejskiego Gimnazjum nr 2 (za 3,9 mln zł, z dotacją 2,5 mln zł) i Miejskiego Przedszkola nr 7 (za 0,9 mln zł, z dotacją 0,5 mln zł) oraz termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych na tzw. osiedlu Wieczorka i przyłączenie ich do sieciowych źródeł ciepła (za niespełna 3 mln zł, z dotacją 2,1 mln zł).

Do 10 grudnia br. w subregionie centralnym woj. śląskiego można obecnie składać kolejne projekty z obszaru efektywności energetycznej. W tym rozdaniu do dyspozycji wnioskodawców będzie ponad 68 mln zł.

Inny trwający nowy nabór wniosków dotyczy transportu niskoemisyjnego. W dwóch rundach – od 30 kwietnia do 20 sierpnia i od 1 października do 28 grudnia samorządy i ich jednostki czy organizacje mogą składać wnioski o dotacje na: infrastrukturę transportu zbiorowego (np. węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, systemy rowerów miejskich), inteligentne systemy transportowe i zakup taboru autobusowego. Łącznie do podziału będzie tu ponad 291 mln zł.

Ta część środków RPO rozdzielania jest z wykorzystaniem narzędzia ZIT, które w woj. śląskim wykorzystywane jest we wszystkich subregionach (w największym subregionie centralnym pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT; w pozostałych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT).

W woj. śląskim poprzez lokalne samorządy wdrażające ZIT i RIT rozdzielanych jest ok. 32 proc. środków tamtejszego RPO na lata 2014-2020 (RPO). Dostały one do podziału łącznie 1,1 mld euro.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein