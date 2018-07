Flags in front of European Parliament towers - Brussels, Belgiumźródło: ShutterStock

- Tylko zjednoczeni pozostaniemy silni. Polska będzie wspierać Prezydencję austriacką w realizacji jej programu z przekonaniem, że przyczyni się on do wzmocnienia UE – powiedział minister Jacek Czaputowicz w poniedziałek 23 lipca br., przemawiając do ambasadorów 27 państw członkowskich UE akredytowanych w Polsce.