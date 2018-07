Adiutant dowódcy marynarki wojennej Sitthichai Klangpattana potwierdził, że z jaskini łącznie w niedzielę i poniedziałek wyprowadzono ośmiu chłopców i dodał, że drugi, poniedziałkowy etap operacji ratunkowej został zakończony. Wojskowy nie poinformował, w jakim stanie są uratowani w poniedziałek chłopcy.

W jaskini pozostało czterech chłopców i ich 25-letni trener.

12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich trener weszli 23 czerwca do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.

Zaginionych w jaskini odnaleziono żywych 2 lipca, po dziewięciu dniach poszukiwań. Wycieńczonym chłopcom i trenerowi przekazano wysokokaloryczne pożywienie i lekarstwa. Początkowo nie wykluczano, że uwięzieni w jaskini będą musieli spędzić w niej nawet kilka miesięcy do czasu, gdy poziom wody się obniży.

Sprzed wejścia do jaskini w czasie poniedziałkowej akcji odjechały cztery karetki na sygnale. Agencje donoszą, że karetki i helikoptery ratunkowe widziano następnie pod szpitalem w okolicznym mieście Chiang Rai. W poniedziałkowej akcji brało udział więcej ratowników niż w niedzielę - powiedział szef akcji ratunkowej Osottanakorn Narongsak.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele władz powiedzieli, że rodzice uratowanych w niedzielę chłopców, których nazwisk nie ujawniono, nie zostali jeszcze dopuszczeni do dzieci ze względu na zagrożenie infekcjami. Bliscy mogą kontaktować się z chłopcami przez szybę lub z odległości. Władze zapewniają, że chłopcy są w dobrym stanie i są szczęśliwi. Zaznaczono jednak, że są głodni.

Jak pisze BBC News, trasa wiodąca od miejsca w jaskini, w którym schronili się chłopcy ze swoim opiekunem, do wyjścia liczy kilka kilometrów i jest trudna nawet dla doświadczonych nurków. Pokonując tę drogę, chłopcy i ratownicy muszą na zmianę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, utrzymując kierunek dzięki rozmieszczonym w wodzie linom. Za najtrudniejszy odcinek uchodzi przewężenie jaskini mniej więcej w połowie trasy, tak wąskie, że nurkowie muszą zdejmować tu swoje zbiorniki ze sprężonym powietrzem. (PAP)