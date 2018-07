"Polska fundacja związana z rządem w Warszawie umieściła zajmujące całą stronę ogłoszenia w światowych gazetach, w tym w Izraelu, w których opublikowano wspólne oświadczenie o Holokauście", wydane w zeszłym tygodniu przez premierów Polski i Izraela, Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu - czytamy na anglojęzycznym portalu. W tekście dodano, że tekst deklaracji został przetłumaczony przez polskie MSZ.

W czwartek to opatrzone flagami obu krajów ogłoszenie, na które złożyła się kompletna treść sześciopunktowej deklaracji oraz podpisy obu przywódców, pojawiło się w dziennikach izraelskich (m.in. "Haarec" i "Jedijot Achronot"), a od środy do piątku publikowane jest w prasie niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej, hiszpańskiej i amerykańskiej.

Times of Israel zauważa, że pojawienie się tych ogłoszeń "wywołało krytykę w Izraelu". "Niektórzy podkreślają, iż dowodzą one, że izraelski rząd, zgadzając się na wydanie oświadczenia, umożliwił Polsce odniesienie PR-owego zwycięstwa w walce o przedstawianie Polaków głównie jako ofiary nazizmu, a nie wspólników w dopuszczaniu się okrucieństw - czytamy. - Krytycy są zdania, że wspólne polsko-izraelskie oświadczenie bagatelizuje rolę wielu Polaków, którzy z własnej woli współpracowali z nazistami". Portal cytuje w tym kontekście np. wypowiedzi członków Knesetu czy historyków.

Na stronie internetowej napisano też, że zdaniem krytyków deklaracja jest "niedokładna pod względem historycznym", jako że zestawia antysemityzm z antypolonizmem i "przybija koszerną pieczęć pod wypaczoną narracją Polaków na temat Holokaustu".

Times of Israel zaznacza również, że za ogłoszenia zapłaciła Fundacja PKO Banku Polskiego, "który jest blisko związany z rządem". "Nie jest jasne, czy Fundacja PKO umieściła ogłoszenia z własnej inicjatywy, czy zrobiła to na polecenie rządu" - czytamy.

Doradca szefa polskiego rządu Andrzej Pawluszek, informując w czwartek o publikacji ogłoszeń w izraelskiej prasie, napisał na Twitterze: "Fantastyczna inicjatywa Fundacji PKO BP".

Portal Times of Israel zauważa, że zamieszczona w prasie hebrajska wersja deklaracji to tłumaczenie polskiego MSZ, które delikatnie różni się od oficjalnej wersji izraelskiego rządu. "Zmiany były niewielkie i na razie nie wiadomo, dlaczego ich dokonano" - pisze portal.

Na koniec tekstu zauważono: "Ponad 6800 Polaków zostało uznanych za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy ryzykowali życiem, by pomagać Żydom w czasie Holokaustu i jest to w porównaniu do innych narodów najwyższa liczba. Jednak w Polsce żyła zdecydowanie największa w przedwojennej Europie społeczność żydowska, której ocalało tylko 10 proc. Jednocześnie wielu Polaków było zaciekłymi antysemitami i aktywnie kolaborowało z nazistami lub zabijało i okradało Żydów". (PAP)