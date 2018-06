Według jednej z tych osób Trump często mówił doradcom: "Nie wiem, dlaczego tam jesteśmy. WTO jest zaprojektowana przez resztę świata, by rolować Stany Zjednoczone".

Axios zwraca uwagę, że wyjście z WTO wymagałoby działania Kongresu USA. Dodaje, że jest mało prawdopodobne, by Trumpowi udało się przekonać Kongres do spełnienia jego życzenia. Pisze też, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją, że administracja Trumpa będzie w dalszym ciągu zwracać uwagę na to, "co postrzega jako niesprawiedliwe i niezrównoważone traktowanie Stanów Zjednoczonych w ramach WTO".

Reuters zaznacza, że Biały Dom nie zareagował dotąd na prośby o komentarz w tej sprawie.