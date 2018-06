Szef MSZ: wspólny budżet strefy euro to pierwszy krok do dezintegracji UE

Budżet strefy euro, to pierwszy krok to dezintegracji UE - uważa szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem kraje tej strefy będące w kryzysie należy reformować tak, by ich system państwowy był zdrowy i wtedy nie będzie potrzeby odrębnego budżetu i wewnętrznych transferów w strefie euro.