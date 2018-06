W środę rano w Senacie odbyło się spotkanie Karczewskiego z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, który jest także pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum konsultacyjnego ws. konstytucji.

Marszałek Senatu oświadczył po nim, że zawsze rozmowa z ministrem Muchą to dla niego "wielka przyjemność". Karczewski relacjonował, że podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat liczby pytań, które mają znaleźć się w referendum. "Jeśli pan prezydent się zdecyduje (...) na skierowanie wniosku do Senatu, to ta liczba (pytań - PAP) będzie mniejsza. Mówiliśmy o siedmiu-ośmiu pytaniach, góra dziesięciu" - mówił.

"Podjęcie ostatecznych decyzji przed nami. Bardzo nam zależy, aby te decyzje, dotyczące przyszłości i referendum konsultacyjnego i zmian w konstytucji były naszymi wspólnymi decyzjami" - podkreślił.

Karczewski poinformował jednocześnie, że z Muchą umówił się na kolejne spotkanie, które odbędzie się w przyszłą środę o godz. 10. Dodał, że tego samego dnia przed godz. 11 odbędzie się też konferencja prasowa.